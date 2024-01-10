Средняя посещаемость этого сезона КХЛ оказалась выше рекордной

За первую неделю 2024 года она увеличилась почти на 100 человек. В среднем прошедшие в январские выходные дни матчи показали аудиторию в 8 148 зрителей при заполняемости арен в 90,5%.

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В КХЛ был бы установлен новый рекорд посещаемости, если бы сезон завершился прямо сейчас. Сейчас этот показатель на 55 зрителей опережает рекорд.

Ранее лучшая аудитория была зафиксирована в сезоне-2019/20 – 6 492 зрителя в среднем на матче. Тогда в КХЛ выступали европейские команды – «Йокерит» и «Динамо» Рига.