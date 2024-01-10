Тренер вратарей «Каролины»: стараемся отучать Кочеткова от того, чему его научили в России

«В России тебя учат бросать клюшку, когда тебе приходится делать сейв отчаяния, очень часто кажется, что это может помочь тебе сохранить координацию. Так что это немного объясняет, почему он это делает. Мне кажется, иногда, когда он делает это, он не осознаёт этого. Мы стараемся немного отучать его от бросания клюшки», — приводит слова Шонфельдера The News&Observer.