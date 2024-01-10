Стала известна позиция IIHF по товарищескому матчу Россия — Словакия

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация не будет препятствовать возможному проведению товарищеского матча между Россией и Словакией, передает «Спорт-Экспресс».

»Сборная России уже проводила товарищеские матчи. Например, были игры с Казахстаном. Мы никогда не делали ограничений», — сказал Тардиф.

О том, что Словакия может сыграть с Россией перед чемпионатом мира, сообщал «Матч ТВ».

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая 2024 года. Сборная Словакии сыграет со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.