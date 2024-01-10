Карбери рассказал о статусе Овечкина на предстоящий матч с «Сиэтлом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о статусе капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина на предстоящий матч с «Сиэтлом». Россиянин в третий раз за последнюю неделю пропустил тренировку команды. Ветеран немного покатался и выполнил несколько персональных упражнений, однако покинул площадку перед командной тренировкой.