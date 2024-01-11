Решение об участии Овечкина в матче с "Сиэтлом" пока не принято

Его слова приводит официальный сайт Лиги. "Завтра утром мы проведем повторную оценку его состояния и примем решение относительно его участия в предстоящем матче с "Сиэтлом", - заявил специалист. 10 января российский нападающий вышел на тренировку с командой, однако был вынужден завершить ее досрочно. Пока неизвестно, сможет ли Овечкин сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сиэтл Кракен", который состоится 12 января. До этого Овечкин также пропустил две тренировки "Вашингтона".