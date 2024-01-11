Решение об участии Овечкина в матче с "Сиэтлом" пока не принято
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери поделился сведениями о состоянии российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.
Его слова приводит официальный сайт Лиги. "Завтра утром мы проведем повторную оценку его состояния и примем решение относительно его участия в предстоящем матче с "Сиэтлом", - заявил специалист. 10 января российский нападающий вышел на тренировку с командой, однако был вынужден завершить ее досрочно. Пока неизвестно, сможет ли Овечкин сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сиэтл Кракен", который состоится 12 января. До этого Овечкин также пропустил две тренировки "Вашингтона".
7 января в матче против "Лос-Анджелес Кингз" россиянин отметился результативной передачей. Для нападающего это результативное действие стало шестым в пяти последних матчах в Национальной хоккейной лиги подряд. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 38 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего на счету Овечкина 830 голов за период своего выступления в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.