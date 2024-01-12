Передача Овечкина не помогла "Вашингтону" обыграть "Сиэтл"

В составе победителей точными бросками отметились Тай Картье, Александер Веннберг, Джастин Шульц и Адам Ларссон. За "Вашингтон" забросил Макс Пасиоретти, которому ассистировали Александр Овечкин и Тревор ван Римсдайк. Овечкин не смог забросить шайбу в четвертом матче подряд. Его последний точный бросок был 3 января в матче против "Питтсбурга" (4:3). Овечкин пропустил несколько тренировок "Вашингтона".

7 января в матче против "Лос-Анджелес Кингз" россиянин отметился результативной передачей. Для нападающего это результативное действие стало шестым в пяти последних матчах НХЛ подряд. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.