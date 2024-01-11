Овечкин принял участие в благотворительной тренировке для детей в США

«Всегда приятно видеть улыбки на лицах. Я думаю, дети это надолго запомнят, им это нравится, это весело. Я думаю, что хоккейное сообщество растёт очень быстро, и я думаю, что для нас важно дарить болельщикам, детям и людям улыбки и воспоминания. Я наслаждаюсь временем, проведённым с этими детьми. Но, к сожалению, сейчас не могу принять участие в тренировке на льду», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.