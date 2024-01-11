Ротенберг: Лайпсик уже цитирует Пушкина и ориентируется на петербургских улицах

«Уверен, в Петербурге ему будет ещё проще проникнуться русским духом и обрести национальную идентичность. Брендан на правильном пути: уже цитирует Пушкина и ориентируется на петербургских улицах! Удачи в новом статусе!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.