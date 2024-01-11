Вячеслав Фетисов рассказал, как стал чемпионом

«Развлечений в то время было не так много. А самым доступным был спорт. Помню, как мы в Бескудниково ходили на стадион «Локомотив». Туда со всех бараков стекались толпы людей. Родители играли в домино и карты, детвора — в городки, другие подвижные игры», — рассказал депутат.