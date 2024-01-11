Вячеслав Фетисов рассказал, как стал чемпионом
Семейные традиции — это очень важно, считает советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов. Именно они во многом закладывают основы будущего человека и гражданина, рассказал депутат в новой рубрике «Парламентской газеты» — «Год семьи».
Главные традиции в семье Фетисовых сложились в послевоенные годы.
«Развлечений в то время было не так много. А самым доступным был спорт. Помню, как мы в Бескудниково ходили на стадион «Локомотив». Туда со всех бараков стекались толпы людей. Родители играли в домино и карты, детвора — в городки, другие подвижные игры», — рассказал депутат.
Именно эта традиция стала основополагающей в выборе будущей профессии, отметил советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион:
«Никогда не забуду, когда я увлекся хоккеем, и родители в какой-то момент поняли, что это всерьез, на 13 или 14 лет — уже точно не помню — они подарили мне перчатки хоккейные иностранные и шлем».
В то время такая экипировка стоила две зарплаты отца, отметил Вячеслав Фетисов:
«Но, возможно, именно этот подарок стал для меня основополагающим. Это именно такое событие, с которого ты начинаешь стараться стать лучшим в своем деле, первым».