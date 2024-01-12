Тарасенко набрал 600-е очко за всю карьеру в НХЛ

Российский хоккеист Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче с «Баффало Сэйбрз», тем самым он оформил 600 очков за всю карьеру в НХЛ. Матч между «Оттавой Сенаторз» и «Баффало» проходит сегодня, 12 января. На момент публикации новости «Сэйбрз» ведут со счётом 3:1.

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Владимир выступает в НХЛ с 2013 года. За всё время россиянин забросил 279 шайб и оформить 321 голевую передачу. Удалось это сделать хоккеисту за 709 матчей.

Первые 10 лет своей карьеры Тарасенко провёл в команде «Сент-Луис Блюз». 9 февраля 2023 года он был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышел вместе с командой в плей-офф.