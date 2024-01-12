Александр Романов установил личный рекорд по голам за сезон

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов забил гол в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Эта шайба стала четвёртой для Романова в нынешнем сезоне, таким образом он побил свой личный рекорд по результативности за сезон, ранее игроку удавалось забить не более трёх раз за год.

Александр проводит свой четвёртый сезон в НХЛ после того, как в 2018 году был выбран под 38-м номером на драфте «Монреаль Канадиенс». В 2019 году Романов играл за ЦСКА и смог вместе с командой выиграть Кубок Гагарина. Затем он дебютировал за «Монреаль» и смог в 2020 году дойти до финала Кубка Стэнли. В июле 2022-го был обменян в «Нью-Йорк Айлендерс».