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Александр Романов установил личный рекорд по голам за сезон

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов забил гол в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Эта шайба стала четвёртой для Романова в нынешнем сезоне, таким образом он побил свой личный рекорд по результативности за сезон, ранее игроку удавалось забить не более трёх раз за год.

Александр Романов установил личный рекорд по голам за сезон
© GETTY IMAGES

Матч между «Айлендерс» и «Мэйпл Лифс» проходит сегодня, 12 января. На момент публикации новости счёт встречи 3:3.

Александр проводит свой четвёртый сезон в НХЛ после того, как в 2018 году был выбран под 38-м номером на драфте «Монреаль Канадиенс». В 2019 году Романов играл за ЦСКА и смог вместе с командой выиграть Кубок Гагарина. Затем он дебютировал за «Монреаль» и смог в 2020 году дойти до финала Кубка Стэнли. В июле 2022-го был обменян в «Нью-Йорк Айлендерс».

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