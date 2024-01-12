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Гашек обвинил НХЛ в полном провале из-за выступления российских хоккеистов

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за отсутствия санкций в отношении российских игроков, выступающих в Лиге во время специальной военной операции России на Украине. Газета.Ru

«Конечно, мы не трогаем российских игроков. Они ничего не решают в этом вопросе. Это полный провал НХЛ, которая позволяет гражданам России выступать на таком уровне и рекламировать СВО. НХЛ несет ответственность за это и должна заплатить», — отметил Гашек. Чемпионат.com

9 января Гашек заявил, что российские хоккеисты не могут соревноваться на международном уровне, пока не будет прекращена СВО. Российская газета

Гашек обвинил НХЛ в полном провале из-за выступления российских игроков
© РИА Новости
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