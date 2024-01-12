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IIHF ответила на обвинения Израиля в причастности России к отстранению

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на информацию, согласно которой Израиль заподозрил Россию в причастности к отстранению национальной сборной от турниров под эгидой IIFH. Газета.Ru

«Эти обвинения являются необоснованными», — заявил Тардиф, таким образом, опровергнув подозрения израильской стороны. Lenta.ru

В январе IIHF отстранила Израиль от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Сборная в апреле должна была принять участие в чемпионате мира во втором дивизионе в группе A. Sports.ru

IIHF ответила на обвинения Израиля в причастности России к отстранению
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