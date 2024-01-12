IIHF ответила на обвинения Израиля в причастности России к отстранению

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на информацию, согласно которой Израиль заподозрил Россию в причастности к отстранению национальной сборной от турниров под эгидой IIFH. Газета.Ru

В январе IIHF отстранила Израиль от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Сборная в апреле должна была принять участие в чемпионате мира во втором дивизионе в группе A. Sports.ru