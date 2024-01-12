Гашек рассказал об отказе от встречи с Путиным

«Я играл в России в 2010-2011 годах в московском «Спартаке». Меня тоже приглашали на какие-то мероприятия, где был Путин. Это было дважды, а один раз он был там. Я почти уверен, что один раз это был не хоккей. И все были ужасно удивлены тем, что я просто не хотел туда ехать, так как хотел провести время со своими друзьями, которые у меня там были, особенно со словаками. Я отказался, а руководство клуба не могло понять это, они сказали мне, что там будет господин Путин, и он будет счастлив, если я приеду туда. А он в то время даже не был президентом. Я не знал, в какую сторону движется Россия. Я занимался хоккеем, я мог бы быть на том мероприятии, но не был» — сказал Гашек в эфире программы Bold Talk на YouTube.