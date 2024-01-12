Ведущий центрфорвард «Спартака» выбыл из строя из-за перелома руки

«Травмированные центральные? Их много. У Мальцева травма, приблизительно две-три недели. Перелом руки. Локтионов? Надо смотреть, пока точно сказать не можем, на какой срок он выбыл. Будет понятно завтра. Тоже похоже на перелом», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.