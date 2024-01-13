На раскатке перед матчем «Амур» — «Авангард» произошла стычка игроков
В эти минуты в Хабаровске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» принимает омский «Авангард». Идёт первый период, счёт не открыт, 0:0.
На предматчевой разминке между игроками команд произошла стычка, которая в полноценную драку не переросла.
Напомним, встречу пропускает первая тройка нападения омского клуба Владимир Ткачёв — Райан Спунер — Рид Буше.
В следующем матче «Амур» сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. «Авангард» в Омске примет действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА. Обе игры состоятся 17 января.
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