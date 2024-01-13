В эти минуты в Хабаровске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» принимает омский «Авангард». Идёт первый период, счёт не открыт, 0:0.

На предматчевой разминке между игроками команд произошла стычка, которая в полноценную драку не переросла.

Напомним, встречу пропускает первая тройка нападения омского клуба Владимир Ткачёв — Райан Спунер — Рид Буше.