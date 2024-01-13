Тренер «Авангарда» Кравец рассказал о победе над «Амуром» в Хабаровске

Почему не увидели Артёма Мурылева? В ситуации, которая была сегодня, решили оставить прежние сочетания защитников. Убрали только первую тройку, поставили тех ребят, которые много бегали в этой поездке, когда тренировались. Использовали всех, кроме Мурылева, но у Артёма ещё обязательно будет шанс.