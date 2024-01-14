Панарин преодолел отметку в 400 очков за "Рейнджерс" в регулярных чемпионатах НХЛ

Панарин открыл счет в матче на первой минуте. На счету форварда теперь 400 очков (127 шайб + 273 результативные передачи) в составе "Рейнджерс" в 310 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Россиянин занимает 19-е место в списке лучших бомбардиров команды по этому показателю и установил клубный рекорд, достигнув отметку за наименьшее количество игр. Ранее рекорд принадлежал канадскому нападающему Марку Мессье (322 игры).