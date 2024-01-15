Панарин быстрее всех в истории "Рейнджерс" набрал 400 очков

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Рейнджерс" обыграл "Вашингтон".
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей точными бросками отметились Артемий Панарин и Алекси Лафреньер. За "Вашингтон" точным броском отметился Ти Джей Оши. Российский игрок "Вашингтона" Александр Овечкин пропустил матч. Панарин выступает за "Нью-Йорк Рейнджерс" с 2019 года. До этого он играл в НХЛ за "Коламбус" и "Чикаго". Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 43 матчах НХЛ, отметившись 28 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей.
Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром "Рейнджерс". Лидирует в лиге по системе гол+пас россиянин из "Тампы" Никита Кучеров. У него 28 заброшенных шайб и 44 результативных передачи. Вторым идет Натан Маккиннон из "Колорадо" (23+46). Тройку лидеров замыкает Давид Пастрняк из "Бостона" (25+34). Панарин — четвертый. В следующем матче "Рейнджерс" сыграет с "Сиэтлом", а "Вашингтон" померится силами с "Анахаймом".