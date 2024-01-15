Панарин быстрее всех в истории "Рейнджерс" набрал 400 очков

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей точными бросками отметились Артемий Панарин и Алекси Лафреньер. За "Вашингтон" точным броском отметился Ти Джей Оши. Российский игрок "Вашингтона" Александр Овечкин пропустил матч. Панарин выступает за "Нью-Йорк Рейнджерс" с 2019 года. До этого он играл в НХЛ за "Коламбус" и "Чикаго". Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 43 матчах НХЛ, отметившись 28 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей.