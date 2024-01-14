В екатеринбургскую больницу на вертолете доставили 17-летнего хоккеиста

В больницу Екатеринбурга из Асбеста на вертолете доставили 17-летнего хоккеиста команды «Тюменский Легион». Во время матча спортсмен потерял сознание.

«На пути в Екатеринбург заметили вертолет из Асбеста, в котором находится 17-летний игрок хоккейной команды „Тюменский Легион“» — пишет Е1.RU.

Во время игры против команды Асбеста подросток получил удар и потерял сознание.

В настоящее время медики оказывают помощь юному спортсмену. У него диагностирована черепно-мозговая травма.