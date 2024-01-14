«Спартак» проиграл «Металлургу» и продлил серию поражений в КХЛ до шести матчей

Московский «Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. По дублю в составе победителей оформили Никита Михайлис и Данила Юров, еще по шайбе забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко. У «красно белых» отличились Николай Голдобин и Максим Цыплаков.

«Спартак» забросил 180 шайб в 52 матчах нынешнего сезона, это новый рекорд результативности московского клуба за один регулярный чемпионат КХЛ. Ранее самым результативным для «красно белых» был сезон 2009/10, когда команда забросила 178 шайб в 56 матчах.

Для «Спартака» это поражение стало шестым кряду, клуб с 67 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» (74) лидирует на Востоке.