«Спартак» установил клубный рекорд по голам за регулярный чемпионат КХЛ – 180
«Спартак» установил рекорд по голам за регулярный чемпионат КХЛ.
Николай Голдобин забил «Металлургу» (2:6) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Гол стал 179-м для «Спартака» в текущем сезоне – это новый клубный рекорд результативности за один регулярный чемпионат.
Предыдущий рекорд (178 шайба) был установлен «Спартаком» в сезоне-2009/10.
Затем «Спартак» забил «Металлургу» 2-й гол. Теперь на счету красно-белых 180 шайб.
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«Спартак» установил клубный рекорд по голам за регулярный чемпионат КХЛ – 180
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