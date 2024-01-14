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«Спартак» установил клубный рекорд по голам за регулярный чемпионат КХЛ – 180

«Спартак» установил рекорд по голам за регулярный чемпионат КХЛ.

«Спартак» установил клубный рекорд по голам за регулярный чемпионат КХЛ – 180
© Sports.ru

Николай Голдобин забил «Металлургу» (2:6) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Гол стал 179-м для «Спартака» в текущем сезоне – это новый клубный рекорд результативности за один регулярный чемпионат.

Предыдущий рекорд (178 шайба) был установлен «Спартаком» в сезоне-2009/10.

Затем «Спартак» забил «Металлургу» 2-й гол. Теперь на счету красно-белых 180 шайб.