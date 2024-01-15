Израиль захотел провести хоккейные матчи с участием россиян и белорусов

"Сейчас я заканчиваю строительство нового ледового стадиона, планируем, что оно завершится где-то через два месяца. Потом организуем соревнования, у меня близкие отношения с федерациями хоккея России и Белоруссии. Обязательно организуем турнир или, может, матчи с участием наших молодых хоккеистов, а также россиян и белорусов", — сообщил Гусин. News.ru