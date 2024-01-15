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В Израиле заявили о желании провести хоккейные матчи с участием россиян и белорусов

Президент израильского хоккейного клуба "Бат-Ям" Евгений Гусин планирует организовать в стране турнир с участием молодых российских и белорусских игроков. ТАСС

"Сейчас я заканчиваю строительство нового ледового стадиона, планируем, что оно завершится где-то через два месяца. Потом организуем соревнования, у меня близкие отношения с федерациями хоккея России и Белоруссии. Обязательно организуем турнир или, может, матчи с участием наших молодых хоккеистов, а также россиян и белорусов", — сообщил Гусин. News.ru

12 января IIHF временно отстранила израильские команды от соревнований. В организации объяснили решение соображениями безопасности. Lenta.ru

Израиль захотел провести хоккейные матчи с участием россиян и белорусов
© РИА Новости
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