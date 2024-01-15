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Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию ХК ЦСКА на запрет трансферов

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ЦСКА на решение Международной федерации хоккея о запрете на трансферы, сообщает ТАСС. Ранее ИИХФ отстранила голкипера ЦСКА Ивана Федотова от участия в официальных национальных и международных матчах до конца 2023 года и наложила запрет на международные трансферы ЦСКА сроком на один сезон. Федотов продолжил выступать за армейцев, несмотря на санкции.

CAS зарегистрировал апелляцию ХК ЦСКА на решение IIHF
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Ранее, 11 января, Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию Ивана Федотова на санкции ИИХФ. В пресс-службе суда сообщали, что разбирательство находится на ранней стадии, дата слушаний ещё не назначена.

В текущем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги ЦСКА после 49 матчей занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.

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