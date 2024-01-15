CAS зарегистрировал апелляцию ХК ЦСКА на решение IIHF

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ЦСКА на решение Международной федерации хоккея о запрете на трансферы, сообщает ТАСС. Ранее ИИХФ отстранила голкипера ЦСКА Ивана Федотова от участия в официальных национальных и международных матчах до конца 2023 года и наложила запрет на международные трансферы ЦСКА сроком на один сезон. Федотов продолжил выступать за армейцев, несмотря на санкции.