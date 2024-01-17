Фетисов упрекнул ИИХФ в лицемерии

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил решение Международной федерации хоккея разрешить сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

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«Меня уже ничего не удивляет касательно международных спортивных организаций. Лицемерная позиция от ИИХФ. Ничего нового тут», — приводит слова Фетисова Sport24.

Напомним, взрослая команда Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдёт в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.