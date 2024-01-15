У 37 игроков системы «Салавата Юлаева» обнаружен допинг

У 37 хоккеистов «Толпара», выступающего в Молодёжной хоккейной лиге и входящего в структуру уфимского «Салавата Юлаева», были выявлены следы использования мельдония. Об этом сообщает Baza.

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Несколько дней назад состоялось заседание антидопингового комитета по делу приема допинга хоккеистами «Толпара». Большинство из игроков считают, что допинг им давал тренер по физической подготовке Игорь Загретдинов под видом БАДов и витаминов. При этом сам специалист свою вину отрицает.

Исполнительный и спортивный директора считают, что допинг мог попасть в результате «диверсии». Препараты мог добавить в воду какой-то хоккеист, не проходящий в состав команды. В РУСАДА же считают версию руководства клуба несостоятельной, так как согласно анализам у хоккеистов был «курсовой приём препарата».

Загретдинов уверяет, что все витамины и БАДы согласовывались с врачом команды. Другие сотрудники клуба сообщили, что ещё до начала расследования и первых положительных анализов на допинг, врач команды писал докладную записку на имя гендиректора, в которой жаловался на бесконтрольную выдачу таблеток и БАДов игрокам со стороны тренера.