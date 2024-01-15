У 37 игроков системы «Салавата Юлаева» обнаружен допинг

Следы мельдония были выявлены у 37 хоккеистов «Толпара», который выступает в Молодежной хоккейной лиге и входит в структуру уфимского «Салавата Юлаева». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, несколько дней назад прошло заседание антидопингового комитета по делу «Толпара», где было объявлено, что следы мельдония во время внутреннего расследования были обнаружены еще у 37 хоккеистов и сотрудников административного штаба команды. Изначально же допинг выявили только у семи спортсменов. Отмечается, что только у девяти проб концентрация вещества была ниже 100 нанограмм, другие же показали высокие показатели.

На заседании сами хоккеисты заявляли, что получали допинг от тренера по физподготовке Игоря Загретдинова, который давал его им под видом БАДов и витаминов. При этом сам тренер уверял, что ничего такого не делал и все витамины и БАДы согласовывал с врачом команды. Другие же сотрудники клуба говорили, что еще до начала расследования и первых положительных анализов на допинг, последний писал докладную записку на имя гендиректора, в которой жаловался на бесконтрольную выдачу таблеток и БАДов игрокам со стороны Загретдинова.

«В свою очередь, исполнительный и спортивный директора считают, что допинг в организм хоккеистов попал в результате "диверсии" — препараты мог добавить в воду какой-то хоккеист, не прошедший в состав команды. При этом в РУСАДА считают версию руководства клуба несостоятельной, так как по анализам видно, что у хоккеистов был "курсовой прием препарата"», — говорится в посте.