Буре назвал самого сильного хоккеиста мира на текущий момент

Буре назвал сильнейшего хоккеиста в мире на данный момент
Экс-нападающий сборной России по хоккею Павел Буре заявил, что форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является самым сильным игроком в мире на данный момент. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По мнению Буре, Кучера доказывает свой профессионализм в каждом матче и играет «в очень интересный хоккей». Он также добавил, что форвард умеет делать «те вещи, которые не могут делать другие игроки».
«Он идет на первом месте в НХЛ по очкам (гол+пас), поэтому, наверное, на сегодняшний день Кучерова можно назвать самым сильным хоккеистом мира. Если по цифрам, то да. Конечно, он играет в очень интересный хоккей, является настоящей звездой не только российского, но и мирового хоккея. Он доказывает это в каждом матче, набирает очень много очков и делает те вещи, которые другие игроки не умеют и не могут сделать», — считает Буре.
Ранее Павел Буре заявил, что Александр Овечкин имеет хорошие шансы, чтобы обойти канадца Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.