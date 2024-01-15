Буре назвал самого сильного хоккеиста мира на текущий момент

«Он идет на первом месте в НХЛ по очкам (гол+пас), поэтому, наверное, на сегодняшний день Кучерова можно назвать самым сильным хоккеистом мира. Если по цифрам, то да. Конечно, он играет в очень интересный хоккей, является настоящей звездой не только российского, но и мирового хоккея. Он доказывает это в каждом матче, набирает очень много очков и делает те вещи, которые другие игроки не умеют и не могут сделать», — считает Буре.