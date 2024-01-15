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В РУСАДА отреагировали на информацию о 37 пойманных на мельдонии хоккеистах

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выявляло в рамках национальной антидопинговой программы 37 положительных допинг-проб на мельдоний в молодежной команде "Толпар" клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". Об этом сообщила пресс-служба организации.

В РУСАДА отреагировали на информацию о 37 пойманных на мельдонии хоккеистах
© РИА Новости

"В настоящее время РУСАДА проводит обработку по семи делам, открытым в связи с положительными допинг-пробами игроков "Толпара". Мы не подтверждаем наличия 37 положительных допинг-проб хоккеистов системы "Салават Юлаев" в рамках национальной антидопинговой программы", — сообщили в РУСАДА.

15 января Telegram-канал Baza сообщил, что во время внутреннего расследования запрещенный препарат был обнаружен у 37 игроков "Толпара".

У 37 игроков системы «Салавата Юлаева» обнаружен допинг

Допинговый скандал в уфимской команде начался весной прошлого года. 7 апреля сообщалось, что семеро хоккеистов "Толпара" сдали положительные допинг-тесты. В пробах спортсменов были обнаружены следы мельдония.

Тесты сдавались игроками во время плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

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