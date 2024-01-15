В РУСАДА отреагировали на информацию о 37 пойманных на мельдонии хоккеистах

"В настоящее время РУСАДА проводит обработку по семи делам, открытым в связи с положительными допинг-пробами игроков "Толпара". Мы не подтверждаем наличия 37 положительных допинг-проб хоккеистов системы "Салават Юлаев" в рамках национальной антидопинговой программы", — сообщили в РУСАДА.