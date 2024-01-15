«Это вообще кошмар! Надо менять руководство». Кожевников — о судейском скандале в КХЛ

«Скандал со судьёй Наумовым? Надо менять с головы в судейском корпусе всё! Однозначно. Надо менять руководство, потому что это уже не первый год. И становится всё хуже и хуже. Но все боятся об этом говорить!



Тренерам нельзя об этом говорить, у них же закон в КХЛ. Я-то могу сказать. Это вообще кошмар! Уже начали посылать тренеров… Совсем кошмар. Но у них всё гладко, всё сходит с рук. Когда-то надо это заканчивать. Послушайте, что глава судейского корпуса говорит. Что я вам намекаю? Послушайте, что он несёт в «Судейской». Стыдно смотреть! Вроде взрослый человек, опытный. А несёт чёрт знает что! Одно словословие.



Не кажется ли, что на судей, наоборот, слишком сильно давят? Подождите, подождите. Это заслуженно. Прошло больше половины чемпионата. Сколько можно терпеть?» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.