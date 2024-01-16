Четыре нюанса, в которых КХЛ лучше НХЛ

Новые правила и система розыгрыша плей-офф.

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КХЛ как полновесной структуре и организации в этом году стукнет уже 16 лет. В марте 2008 года Владислав Третьяк сообщил: «Сегодня у нас радостная весть. На исполкоме мы обменялись мнением и единогласно проголосовали за передачу КХЛ прав на проведение Открытого чемпионата России сроком на три года». Обозначив тем самым запуск нового проекта, который задумывается как конкурент главной лиге мира – НХЛ.

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Как говорится в одном известном меме, существует два типа людей… Первые считают, что КХЛ никогда не приблизится к НХЛ по множеству факторов. Вторые, обычно люди патриотичные с горячим темпераментом, признают только «своё», потому что оно роднее и ближе.

Спору быть не может никакого: НХЛ – лучшая лига мира на данный момент. Там играют лучшие игроки мира, она более зрелищна, выстроен чёткий бизнес-план, который позволяет как лиге, так и самим клубам зарабатывать, отлично работает реклама, а трансляции финала Кубка Стэнли смотрят миллионы людей. Сравниться с такими охватами может разве что легендарная суперсерия Россия U25 – Беларусь.

Но КХЛ тоже не стоит на месте и после не совсем удачного периода во второй половине 10-х годов начала расти и развиваться. Был введён потолок зарплат, налажена работа в медиа, изменены правила внутри лиги с целью повышения результативности. Так давайте же посмотрим, в чём КХЛ превзошла НХЛ и к чему именно заокеанская лига должна присмотреться.

Запрет умышленно прижимать шайбу к борту

Это правило, с помощью которого предполагалось решить проблему затягивания времени таким способом, было введено в КХЛ в прошлом сезоне. Раньше в матчах КХЛ это было сплошь и рядом, когда случалась ситуация из разряда «преимущество в одну шайбу, когда до конца третьего периода остаётся около минуты» или «желание дать паузу». Игрок целенаправленно отправлялся к борту с целью выиграть несколько секунд для своей команды.

Описываемое правило подействовало настолько быстро, насколько вид ремня на непослушного мальчишку. Теперь, чтобы потянуть время или дать паузу, нужно либо выбрасывать шайбу из своей зоны, что грозит пробросом, или выбрасывать так, чтобы та не пересекла лицевую линию, что может грозить перехватом.

Не сказать, что для НХЛ отсутствие данного правила является большой проблемой, но, когда играет команда более оборонительного стиля, нежели атакующего, это начинает проявляться.

Перенос стартового вбрасывания периода в зону команды, которая играет в меньшинстве

Новое правило, которое начало действовать только в этом сезоне. Раньше большинство, разбитое на два периода или вовсе начинавшееся со старта двадцатиминутки, воспринималось как плацебо, мол, пока войдёшь в зону, пока там сможешь закрепиться, уже надо будет перестраиваться на игру в равных составах.

Сейчас же, чтобы закрепиться, нужно просто выиграть вбрасывание. Многие команды уже не преминули воспользоваться этим нововведением, с ходу забросив в большинстве на старте периода. А характерным примером здесь является игра «Сибири» и минского «Динамо», когда минчане сначала забросили на четвёртой секунде периода, а через 12 секунд забросили и вторую шайбу, сравняв счёт в игре. Прямое следствие нововведения.

Для НХЛ, которая вечно ломает голову, как им вывести результативность на ещё более высокий уровень, чем был до этого, это правило легло бы мягким и пушистым одеялом. Особенно учитывая, что почти в каждой команде лиги есть мастеровитая спецбригада, которой дай только беспрепятственно расположиться в зоне оппонента.

Предупреждение за долгое нахождение с шайбой за воротами

Тоже нововведение, которое начало практиковаться только с этого сезона. Суть его, что во время пересменки игрок, владеющий шайбой, не может располагаться за воротами, пока его партнёры не спеша едут меняться. Теперь за первое такое действие последует предупреждение, а за второе – удаление.

И оно также сработало. Теперь при смене участилась такая практика, что игрок, владеющий шайбой, не просто ждёт, а сразу же начинает атаку команды. Из-за этого темп игры увеличился, как, правда, увеличился и риск обреза. Но ведь чем больше шайб, тем лучше, не правда ли? Тем более на повышение результативности лига курс и взяла.

Отнюдь нельзя признавать, что НХЛ – медленная лига, в которой есть такие легальные задержки, убивающие темп. Но наивно полагать, что такими методами нельзя увеличить ритм игры даже в такой лиге, как НХЛ. Ведь каждые нововведения должны быть дозированными, резко менять ничего нельзя. А это как раз таки тот случай.

Система определения участников плей-офф

Честно говоря, здесь НХЛ сама себе выстрелила в ногу. Напомню, в 2014 году лига перешла на новую систему, которая заключается в том, что в плей-офф выходят три лучшие команды дивизиона, а два вакантных места (уайлд-кард) предоставляются командам, которые набрали больше всего очков. Сделано это было исключительно в финансовых целях: чем больше будут пересекаться принципиальные соперники по дивизиону, тем больше лига заработает на рекламе и платных трансляциях.

Но идея дала явный сбой. Капитан «Питтсбурга», Сидни Кросби, признавался: «Мне нравится система «1-8», потому что при таком сложном регулярном чемпионате лидеров нужно вознаградить. Вероятно, это лучший способ обеспечить такое вознаграждение, хотя особой разницы нет. Мне старая схема нравится немного больше». Из-за этой системы мы бесконечно получали схватку «Питтсбурга» и «Вашингтона» во втором раунде плей-офф, казалось бы, что плохого? Но в то время команды находились в таком состоянии, что могли каждый (или почти каждый) год встречаться в финале конференции, разыгрывая путёвку в финал, что приковало бы ещё больше внимания. К чему такое искусственное повышение принципиальности?

Однако остро стоит вопрос не только принципиальности, но и вопрос справедливости. Вернёмся на два года назад, когда в первом раунде встретились «Миннесота» с огненным Капризовым и «Сент-Луис» с лидером Тарасенко, который выдал лучший сезон в карьере по результативности. Команды встретились, потому что заняли второе и третье место в дивизионе. А какое они место заняли бы по системе 1-8, спросит заинтересовавшийся читатель? А заняли бы они второе и четвёртое место, то есть оказались бы в верхней половине восьмёрки.