The Athletic назвал игру Самсонова главным разочарованием «Торонто» в сезоне

«В прошлом сезоне Самсонова считали бесспорным номером один в «Торонто», который действовал беззаботно и обаятельно, уверенность в себе и его игра были очень заметны.



В этом сезоне он пропускал гол за голом, которые стоили «Лифс» ценных очков, которые в конечном счёте должны были стать победами. Это произошло после того, как арбитраж присудил Самсонову контракт на один год и $ 3,55 млн. Его будущее в «Торонто» в лучшем случае туманно», — написал в статье Клок.