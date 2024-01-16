В матче «Торпедо» — «Металлург» было установлено несколько рекордов КХЛ

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Металлургом». После второго периода счёт 6:3. Команды забросили девять шайб на двоих за второй период и установили ряд рекордов скорострельности.

© Чемпионат

Впервые в истории КХЛ команды забили девять голов за один период. Суммарно команды забросили девять шайб за 12 минут и 46 секунд, что стало новым рекордом лиги. Предыдущий рекорд 15 минут и 41 секунда принадлежал матчу «Салават Юлаев» — «Сочи».

«Торпедо» забросило шесть шайб за 8 минут и 37 секунд и установило новый клубный рекорд. В истории КХЛ лишь одной команде удавалось забить шесть голов быстрее. «Салават Юлаев» в матче с «Сочи» 31 августа 2017 года забросил шесть шайб за 7 минут и 49 секунд.