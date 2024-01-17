Илья Ковальчук ответил на письмо фанатов «Спартака» в его адрес

«На самом деле я уже разговаривал с ребятами, которые возглавляют фан сектор „Спартака“. Мы в ближайшее время обязательно встретимся, пообщаемся. Я думаю, никакого недопонимания не будет. Но если написали письмо, то это здорово. Значит, фанатам „Спартака“ небезразлично то, что происходит с командой. Это очень хорошо. После встречи, может быть, мы вместе какое нибудь письмо в Telegram напишем», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».