В Израиле обвинили Буре в отстранении хоккейных сборных

Израильское издание Haaretz опубликовало статью, в котором обвинило член совета Международной федерации хоккея (IIHF), спецпредставителя Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам и серебряного призера Олимпиады 1998 года Павла Буре в том, что он стоит за отстранением израильских сборных от турниров под эгидой IIHF. Газета.Ru

«Голосовать по отстранению или возвращению России, как заинтересованному лицу Буре в соответствии с распоряжениями ИИХФ не разрешено. Однако в решениях, касающихся других стран, он может принимать участие. За отстранением национальных команд Израиля стоит Буре как инструмент возмездия за санкции против России», — говорится в статье. Чемпионат.com