$87.65-0.0395.60-0.47
Войти в почту

Защитник "Спартака" Ручкин заявил, что занимается со спортивным психологом

Защитник московского «Спартака» рассказал, считает ли необходимым для хоккеиста работу со спортивным психологом. Его слова приводит Legalbet.

Хоккеист «Спартака» оценил необходимость спортивного психолога в команде
© РИА Новости

«Лично у меня есть свой спортивный психолог, поэтому, я думаю, это личное дело каждого. Кто хочет, тот занимается. Но если такой сотрудник появится в командах, я думаю, все будут только «за», — сказал Ручкин.

14 января «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромно проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6. Это поражение для красно-белых стало шестым подряд. 16 января красно-белые прервали серию поражений, обыграв на домашнем стадионе «Витязь» со счетом 2:1.

Следующий матч «Спартак» проведет против одного из лидеров Восточной конференции КХЛ — омского «Авангарда». Поединок состоится 19 января, стартовая сирена прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ручкин в текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграл в 43 поединках, в которых записал на свой счет четыре результативные передачи.

Хоккей
Металлург
ХК Авангард
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости