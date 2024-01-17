В Подмосковье обстреляли автобус с хоккейной командой

Пассажир иномарки на шоссе Энтузиастов в Подмосковье обстрелял, предположительно, из травматического пистолета автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Ранее у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве произошел конфликт со стрельбой, в результате которого четыре человека пострадали. По данным СМИ, конфликт спровоцировал чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Три года назад боксер уже привлекал внимание полиции, когда избил своего коллегу Бассира Мирсиябова, после чего тот попал в реанимацию. Федерация бокса России пообещала провести разбирательство.