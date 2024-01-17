В Подмосковье обстреляли автобус с хоккейной командой

Как сообщает РИАМО со ссылкой на телеграм-канал SHOT, хоккеисты «СКА-Карелии» возвращались в Кондопогу после победного матча против «Русских Витязей». По дороге на шоссе Энтузиастов к автобусу с командой приблизился автомобиль Audi A6. Через несколько секунд после этого водитель и 32 пассажира автобуса услышали громкий выстрел. После этого водитель заметил треснутое стекло. Sports.ru