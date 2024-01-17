Тардиф рассказал, будет ли Россия возвращена на международные турниры

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил «Матч ТВ», что для допуска сборной России на международные турниры по примеру Израиля необходимы гарантии безопасности от высших властей стран, принимающих соревнования.

10 января совет IIHF временно отстранил израильские команды от турниров «из за опасений по поводу безопасности участников соревнований». В среду международная федерация объявила, что сборной Израиля разрешили принять участие в молодежном чемпионате мира (команды до 20 лет) в третьем дивизионе, который пройдет в Софии с 22 по 29 января.

IIHF уточнила, что «после обмена мнениями и оживленных дискуссий со всеми заинтересованными сторонами получила от министерства спорта Болгарии и организационного комитета гарантии в области безопасности, необходимые для того, чтобы позволить сборной Израиля принять участие в турнире».

— Молодежная сборная Израиля допущена к участию в предстоящем международном турнире. Как вы думаете, возможно ли допустить сборную России к чемпионату мира по хоккею 2025 года и решить все вопросы безопасности? И повлияет ли это на Олимпиаду 2026 года? Как известно, на Олимпиадах всегда предъявляются самые высокие требования к безопасности участников.