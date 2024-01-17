В хоккейном клубе "СКА-Карелия" объяснили обстрел автобуса команды

Автобус молодежного хоккейного клуба "СКА-Карелия" мог подвергнуться нападению после конфликта на дороге, сообщили в пресс-службе клуба. ТАСС

«Информацию о противоправных действиях лиц, управляющих легковым автомобилем Audi A6, в сторону автобуса команды «СКА-Карелия» подтверждаем. По факту случившегося проводится следствие», — сказали в пресс-службе клуба. BFM.RU