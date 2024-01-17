Неизвестные выстрелили в автобус с молодежной хоккейной командой в Подмосковье

В Подмосковье неизвестные на автомобиле с прибалтийскими номерами выстрелили в автобус, в котором ехала команда Молодежной хоккейной лиги «СКА-Карелия». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел вечером 16 января. Автобус направлялся домой в город Кондопога со стадиона «Балашиха Арена», где карельские хоккеисты одержали победу над местным клубом «Русские витязи». Однако на шоссе Энтузиастов их нагнала машина Audi A6. Она поравнялась с автобусом, после чего из нее последовал выстрел. Предположительно, целились в водителя.

Сразу после этого автомобиль поспешил скрыться. Пострадавших нет. На место были вызваны полицейские.