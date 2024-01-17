КХЛ лишила «Сибирь» четырех очков за нарушение лимита на легионеров

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) лишила новосибирскую «Сибирь» четырех очков в регулярном чемпионате за нарушение лимита на легионеров, сообщает пресс служба КХЛ.

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Как отмечается, в матчах регулярного чемпионата с «Авангардом», «Автомобилистом» и двух играх с «Барысом» «Сибирь» нарушила пункт спортивного регламента КХЛ, касающийся превышения в заявке на отдельно взятый матч установленного ограничения числа хоккеистов в статусе «иностранный игрок». В этих матчах статус легионера имели Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Федор Гордеев и Тревор Мерфи.

«Сибири» засчитаны четыре технических поражение, также на клуб наложен денежный штраф в размере двух миллионов рублей (500 тысяч за каждый матч, в котором было допущено нарушение регламента). При этом два из четырех указанных матча новосибирская команда проиграла в основное время, поэтому их результаты оставлены в силе, клуб лишился четырех очков. Индивидуальная статистика хоккеистов в четырех играх сохраняется.

— В соответствии с регламентом ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых клубом на матч, лежит на клубе. Автоматизированная система проверка легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала.



После идентификации нарушения была проведена дополнительная проверка установленного на сезон спортивного гражданства Гордеева, имеющего российский паспорт. По итогам было подтверждено, что Гордеев не имеет права выступать за сборную России. При этом о легионерском статусе игрока клубу было известно во время заявки на сезон, — говорится в сообщении.

Гордеев имеет российское и американское гражданство, в нынешнем сезоне он провел 42 матча, набрал семь очков (два гола и пять результативных передач).

В декабре 2022 года министерство спорта РФ утвердило изменение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона 2023/24 клубы могут включать в заявку не более трех иностранцев.