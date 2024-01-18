Нападающий «Флориды» Райнхарт превзошел достижение Павла Буре

«Флорида» со счетом 2:3 после овертайма проиграла «Детройту» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Райнхарт отличился в этой встрече и забил в восьмой игре подряд, установив клубный рекорд по этому показателю. Ранее рекорд принадлежал российскому нападающему Павлу Буре, который забивал в семи встречах за «Пантерз» кряду в сезоне 2000/01.