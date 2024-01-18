Американский хоккеист сравнил КХЛ с НХЛ

«Ожидания от КХЛ совпали с реальностью? Определенно. В этой лиге очень много мастерства. Посмотрите на топовые команды — да, с ними можно играть, но они готовы наказать за малейшую ошибку. В этом плане КХЛ похожа на НХЛ», — заявил хоккеист.