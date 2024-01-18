Тренер назвал клубы КХЛ, на которые неинтересно смотреть

«Во-первых, у лидеров КХЛ большая скамейка, и контракты игроков еще и умещаются под потолком зарплат. Во-вторых, все эти переходы по ходу сезона, когда ведущие клубы насыщают за счет хоккеистов, которые выстреливают у клубов-аутсайдеров



Команда только набирает ход и теряет ведущих игроков. Все это сказывается на результате. Этот момент надо урегулировать, чтобы не было «темных» аренд. Из года в год неинтересно смотреть на никакущий «Сочи», что-то пробующий «Куньлунь». Тот же «Адмирал», очень сильно просевший в текущем сезоне.



В-третьих, надо работать хорошо, когда находятся деньги. «Амур» же пригласил качественных игроков, теперь им надо доказывать. Когда руководство ставит задачи на сезон чуть ли не выиграть Кубок Гагарина, нужно, чтобы эти слова не оставались в воздухе, а доказывались делом. Деньги, как мы видим, находятся на покупку хоккеистов», — заявил специалист.