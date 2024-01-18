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«Для величайшего снайпера это ошеломляюще». TSN — о снижении результативности Овечкина

Журналист Трэвис Йост в статье на канадском портале TSN высказался о малом количестве забитых голов капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Для величайшего снайпера это ошеломляюще». TSN — о снижении результативности Овечкина
© Чемпионат.com

«Падение результативности в этом году по сравнению с необычайно стабильными показателями забитых голов на протяжении предыдущих 16 сезонов было захватывающим. Для большинства игроков мы ожидаем такого возрастного спада, но для, возможно, лучшего бомбардира в истории спорта это ошеломляюще. И что касается погони Овечкина за истинным величием — он отстаёт от Гретцки на 64 гола – разрыв, который Овечкин мог когда-то покрыть за один регулярный сезон, но теперь это может потребовать от него играть дольше, чем ожидалось», — написал Йост в статье.

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