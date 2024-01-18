Билялетдинов ответил на вопрос, сыграет ли Яшкин в текущей регулярке

«Мне сложно сказать, зависит от восстановления. Во всяком случае он начал заниматься, постараемся дать ему ледовые тренировки на следующей неделе. Понятно, в индивидуальном порядке, но нагрузки будут уже другими. Нагрузки на плечевой пояс он делать ещё не может брать, но уже приседает, может кататься, это хорошо», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.