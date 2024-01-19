Известный хоккейный агент прокомментировал первый матч Овечкина после травмы

«Я не видел игру, поэтому сложно оценить. То, что результат позитивный, — это плюс.



Наберёт ли форму и начнёт вновь забивать, как в старые-добрые времена? Как минимум мы все верим, что у Александра всё получится. Он настоящий боец, так что будем только верить и желать удачи», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.