Видео: Ротенберг прокатился на новой «СКА-Арене»

42-летний российский специалист Роман Ротенберг , возглавляющий санкт-петербургский СКА , провёл тренировку с командой на новом стадионе команды – «СКА-Арене». Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба в телеграм-канале .

«А на какой это арене катался Роман Ротенберг ? Точно, это же «СКА-Арена»! Лёд проинспектирован!» — гласит комментарий пресс-службы СКА.

Напомним, «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский». В декабре 2023 года на арене был проведён Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги.