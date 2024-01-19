Известный агент прокомментировал игру Ничушкина в текущем сезоне

«Судя по статистике, сложно сказать, что у него есть какие-то личные проблемы? Несмотря на то что происходит внутри, в душе спортсмена и человека, который выходит на площадку, на трибуну, на сцену, — оправдать надежды тех людей, которые пришли посмотреть на выдающегося человека, как раз и является профессионализмом. Невзирая на то, что произошло и происходило, Валерий Ничушкин с высокой долей ответственности радует своих болельщиков. Это говорит о высоком самообладании. Ну и, на мой взгляд, первое — то, что я когда-то говорил, — Валерий наконец-то повзрослел и правильно понимает складывающуюся ситуацию и всю обстановку вокруг себя», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.